Für den "Tanz der Finsternis" muss man nicht alles verstehen

Thomas Stangl

Es ist mir wirklich wichtig. Ich finde, auch als Leser (oder Filmzuschauer), die pure Geschichte eher langweilig.

Was ist interessanter?

... was daneben, was dazwischen und auf der Seite ist. Das ist so etwas wie ein „Mehr“, das nicht unbedingt einzuordnen und dessen Bedeutung für die Handlung nicht von vornherein klar ist. Das so etwas wie einen physischen, körperlichen Moment bildet – ich möchte also so etwas wie eine dichte, körperliche (auch gedanklich reflektierte) Wirklichkeit erscheinen lassen. Gerade wenn es auch um Momente aus einer näheren und ferneren Vergangenheit geht. Eine neue, vielleicht „wirklichere“ Wirklichkeit ...

