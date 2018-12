Thomas Spitzer: Mein Lieblingsbuch

James Joyce' „Ulysses“ ist das Buch, welches mich in seiner Gewalt am meisten beeindruckt, aber auch am meisten verunsichert hat. Wie können 1000 Seiten mit so einer Energie, mühelos springend von einem Stilelement zum anderen, gefüllt sein? Natur- und Situationsbeschreibungen; Gossen- & Liedzeilen wechseln sich mit Comic-Elementen ab – ein Buch, das man niemals fertig gelesen haben kann. Genauso würde ich gerne meine EAV-Biografie verfassen. Doch ich befürchte, die literarische Vielseitigkeit von James Joyce ist unerreichbar. Als talentierter „Universal-Entleerter“ werde ich mich hoffentlich nie mit wirklicher Literatur messen müssen.

