Thomas Bernhard in Hamburg: Hass und Horror, Himmler und Hölle

Manche Stücke von Thomas Bernhard, darunter „Heldenplatz“, ähneln sich nicht nur vom Aufbau her: Sie beginnen mit einem langen Dialog als Exposition. In „ Ritter, Dene, Voss“ (1984) wie in „Vor dem Ruhestand“ (1979) ist zudem die Figurenkonstellation genau gleich. Denn Bernhard schildert familiäre Höllenszenarien, aus denen es für die Beteiligten, den Bruder und seine beiden Schwestern, kein Entrinnen gibt.

In „Vor dem Ruhestand“ zwingt der ehemalige SS-Offizier Rudolf Höller die Schwestern Vera und Clara, mit denen er im elterlichen Haus wohnt, den Geburtstag Heinrich Himmlers zu feiern. Der querschnittgelähmten Clara, die meist stumm Widerstand leistet, zieht er gerne die KZ-Jacke an. Und Vera darf sich ihm hingeben.

Auch in „ Ritter, Dene, Voss“ regiert der Hass. Die eine Schwester, in der Uraufführung von Kirsten Dene gespielt, hat Ludwig, der seine Erlösung in der Philosophie fand, aus Steinhof zurück in die elterliche Wohnung geholt. Die andere, einst von Ilse Ritter verkörpert, opponiert. Und Ludwig verzweifelt an der stickigen Atmosphäre.