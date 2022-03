Theaterfest Niederösterreich heuer mit 22 Premieren an 19 Spielorten

Das Theaterfest Niederösterreich hat heuer 22 Premieren an 19 Spielorten im Programm. Der Auftakt erfolgt am 12. Juni beim Kultursommer Laxenburg. Die letzte Premiere steigt am 14. August im Theater im Bunker in Mödling, den Abschluss bildet eine Vorstellung am 3. September. Der Filmhof Wein4tel Asparn/Zaya pausiere diesen Sommer, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt.

"Die Spielorte haben wieder einen bunten Blumenstrauß an kulturellem Angebot gebunden, für jeden und jede ist da etwas dabei", sagte die neue Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger (Artikelbild). Gezeigt werden Oper, Schauspiel, Musical sowie Operette für Erwachsene und Kinder.

Der Kultursommer Laxenburg startet den Reigen am 12. Juni mit dem Esoterical von Christian Deix und Olivier Lendl "Der Guru oder der Weg ins Shangri La La La!". Am 15. Juni wird bei den Sommerspielen Melk das Auftragswerk "Nero" von Jérôme Junod uraufgeführt. Die Bühne Baden zeigt ab 17. Juni in der Sommerarena "Im Weißen Rössl" von Ralph Benatzky. Die Sommernachtskomödie Rosenburg präsentiert ab 23. Juni "Manche mögen's verschleiert" von Michael Niavarani und Sou Abadi. Den Shakespeare-Klassiker "Wie es euch gefällt" bringt der Theatersommer Haag ab 29. Juni. Bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf findet am 30. Juni die Premiere von "Molière oder Die Verschwörung der Scheinheiligen", eine Komödie von Michail Bulgakow, statt.

Die Nestroy Spiele Schwechat feiern heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum und zeigen ab 2. Juli "Nur Ruhe!". Ab 6. Juli läuft mit der Musikrevue "Glory Days" die zweite Produktion der Sommerspiele Melk. Das Festival Retz zeigt nach einjähriger Pause ab 7. Juli das szenische Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Einen Tag später feiern "Wiener Blut" beim Festival Schloss Weitra und das Musical "Sunset Boulevard" in der Bühne Baden Premiere. Die operklosterneuburg präsentiert ab 9. Juli "La Bohème" von Giacomo Puccini. Die Raimundspiele Gutenstein zeigen ab 13. Juli "Die gefesselte Phantasie". Einen Tag darauf ist "Carmen" von Georges Bizet in der Oper Burg Gars zu erleben.

Ab 15. Juli steht der Komödienklassiker "Ein seltsames Paar" von Neil Simon bei den Festspielen Berndorf auf dem Programm. Die Wachaufestspiele Weißenkirchen zeigen ab 19. Juli "Göttin in weiß", eine musikalische Komödie von Hofbauer & Flo. Einen Tag darauf feiert "Grease" beim Musical Sommer Amstetten Premiere. Ab 21. Juli steht in der Operette Langenlois "Der Opernball" von Richard Heuberger auf dem Spielplan. Nach Corona-bedingten Verschiebungen gelangen das Musical "Sister Act" ab 22. Juli auf der Felsenbühne Staatz und Georges Feydeaus Verwechslungskomödie "Der Floh im Ohr" ab 28. Juli bei den Festspielen Stockerau zur Aufführung. Ab 29. Juli ist die Operette "Kaiserin Joséphine" von Emmerich Kálmán in der Sommerarena Baden zu erleben. Die letzte Premiere bildet am 14. August das Stationentheater "Aventura" von Bruno Max im Theater im Bunker in Mödling.

Im Rahmen des Theaterfest4Kids sind heuer sechs Produktionen zu sehen: Der Kindermusical-Sommer Niederösterreich in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern präsentiert ab 6. Juli "Ritter Rost und die Hexe Verstexe", am Tag darauf feiern beim Märchensommer Niederösterreich in Poysbrunn "Die Bremer Stadtmusikanten - Neu vertont" Premiere. Der Musical Sommer teatro Mödling bringt ab 16. Juli "Robin Hood" und ab 23. Juli "Schneewittchen". "La Bohème für Kinder" der operklosterneuburg und "Fred Feuerlöscher und die Spuren nach Rom" der Sommerspiele Melk feiern am 24. Juli Premiere.

(S E R V I C E - Theaterfest Niederösterreich 2022, 12. Juni bis 3. September, Tickets für alle Spielorte sind unter der gemeinsamen Ticket-Line 01 96096 erhältlich. Die Broschüre mit allen Informationen kann kostenlos über www.theaterfest-noe.at bestellt werden.)