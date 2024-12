Nach Pichowetz-Tod: Sein Gloria Theater ist in Konkurs

Das Gloria Theater in Wien ist im Konkurs. Ein entsprechendes Verfahren wurde am Handelsgericht eingebracht, informierte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag. Das 2001 gegründete Unternehmen wurde bis zu seinem Tod in Juni von Gerald Pichowetz geleitet. Die Insolvenzursache liegt im Ableben des geschäftsführenden Alleingesellschafters, hieß es in einer Aussendung. Die Tätigkeit der Gesellschaft wurde daraufhin eingestellt, die Liquidation beschlossen.

Das Theater beschäftigt aktuell 14 Dienstnehmer. Aktiva in Höhe von rund 200.000 Euro stünden Passiva in Höhe von 575.000 Euro gegenüber. „Aufgrund des Umstandes, dass der Gesellschafter verstorben ist und die Tätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, ist davon auszugehen, dass keine Sanierung beabsichtigt ist“, so der Verband. Gläubiger können ihre Forderungen über Creditreform bis zum 11. Februar 2025 anmelden.