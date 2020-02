Theater: Klimatragödie, Post-Sex und theologische Pinguine

Baden: Sympathische Zeitreise in das Königreich Siam

„ Oklahoma!“, „ South Pacific“, „Carousel“ „The Sound of Music“ und „ The King and I“ – das Duo Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II hat mit seinen Musicals Broadway-, und Filmgeschichte geschrieben.

Und auch Intendant Michael Lakner setzt im Stadttheater Baden nun auf einen dieser Klassiker – auf „ The King and I“ in der deutschen Fassung von Sabine Ruflair. Ein charmantes Unternehmen, auch wenn „Der König und Ich“ schon eine gewissen Patina angesetzt hat.

Retro-Charme

Denn die Zeiten, als ein Rex Harrison oder (gleich in zwei Produktionen und auf der Bühne) ein Yul Brynner den sturen König von Siam, der in der englischen Erzieherin Anna Leonowens seine Meisterin findet, gespielt haben, sind leider lange vorbei.

In Baden tritt nun Darius Merstein-MacLeod sehr achtbar in diese große Fußstapfen und ist vor allem dann gut, wenn er sein komödiantisches Talent zeigen darf. Den ach so gestrengen Herrscher nimmt man ihm weniger ab; dafür ist er zu sympathisch. Sympathisch und vokal exzellent ist auch Patricia Nessy als liberale Anna, die den Hof von Siam kräftig aufmischt und das Herz des letztlich allerdings den Tod findenden Königs erobert.

Brillant agiert auch Ann Mandrella in der für ihre Verhältnisse fast zu kleinen Rolle der Lady Thiang. Als Annas Sohn Louis lässt Jonas Zeiler mehr als aufhorchen. Valerie Luksch ist als arme, den „falschen“ Mann liebende Tuptim eine Möglichkeit; Beppo Binder als ihr Lun Tha weitaus weniger.

Die kleineren Rollen ( Artur Ortens, Jonas Tonnhofer, Robert Kolar, Franz Josef Koepp, Wei-Ken Liao, Thomas Weissengruber) sind ebenso wie die vielen Prinzessinnen und Prinzen ( Chor) gut besetzt. Dirigent Christoph Huber hat musikalisch alles im Griff, auch das Ballett überzeugt bei seinen Auftritten.

Bleibt die viel zu langatmige (Striche!), zu dialoglastige, klassisch-biedere Inszenierung von Leonard Prinsloo, die in Monika Bieglers Kaum-Ausstattung ebenfalls Retro-Charme verströmt. Peter Jarolin