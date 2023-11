Theater in Aachen entfernt Karajan-Büste und ersetzt sie durch Mozart

Das Theater in Aachen hat eine Büste des österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan (1908-1989) aus dem Foyer des Hauses entfernt. Gründe seien neueste Forschungsergebnisse und der Vortrag eines Karajan-Biografen, die deutlich aufgezeigt hätten, "dass Herbert von Karajan in der NS-Zeit kein unbeschriebenes Blatt war", teilte Generalintendantin Elena Tzavara am Mittwoch mit. "All das hat uns bestärkt, die Büste zu entfernen".