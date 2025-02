"Miranda im Spiegelland": Wenn das Spiegelbild nicht mehr mitspielt

Miranda ist klug, schön, intelligent. Das bekommt sie zumindest jeden Tag mehrfach von ihren Eltern zu hören, die sie so zu einer verwöhnten Göre machen. Wenn Miranda einmal etwas nicht bekommt, tobt sie schreiend im Kinderzimmer herum und beleidigt alle. Auch die schüchterne wie vernachlässigte Nachbarin Tina, deren Eltern lieber auf ihr Handy starren als ihr zuzuhören, bekommt es ab: Miranda sagt ihr, wie hässlich sie nicht sei.

Miranda ist also alles andere als sympathisch – sie ist eine egoistische Nervensäge. Aber ihre Eltern lieben sie trotzdem. Und so bekommt das Töchterlein auch immer alles, was sie will. Miranda will einen Spiegel? Miranda bekommt einen Spiegel. Vor diesen stellt sie sich dann stundenlang und bewundert sich. Der Spiegel ist wohl eine Analogie auf das heutige Selfie: Spieglein, Spieglein in der Hand...