Theater der Jugend: Pünktchen hilft Anton, Anton hilft Pünktchen

Anton muss als Eiscreme rumlaufen. So verdient er ein paar Euro, um für seine kranke Mutter die Stromrechnung zu zahlen. Pünktchen wiederum muss ihren Eltern nachlaufen. Die sind reich und vergessen wegen all ihrer ach so wichtigen Berufsverpflichtungen auf ihre Tochter.

So haben die hyperaktive Neunjährige und ihr armer Freund beide etwas, das dem anderen fehlt. Hier Geld, dort die Liebe der Eltern. Das Theater der Jugend schickt in "Pünktchen und Anton" im Renaissancetheater die beiden auf die gemeinsame Reise, um dem jeweils anderen zu helfen.