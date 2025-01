The Quiet Version: Musik zum Sitzen, aber nicht zum Einschlafen

Für Claudia Kottal ist es eine Premiere – eine, die ihr nach fast 20 Jahren Erfahrung als Film- und Theaterschauspielerin gehörigen Respekt abringt. Es geht um ihren ersten Auftritt als Musikerin, als Teil einer Band, die die österreichische Musikerin Clara Luzia zusammengestellt hat. Kottal, die soeben ihre ersten zwei Fälle für "Blind ermittelt" an der Seite von Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair abgedreht hat – sie agiert darin als Kommissarin Mia Markovic – sei von ihrer Freundin Clara Luzia überredet worden, mitzumachen: „In einer Band zu spielen, stand nämlich nicht auf meiner To-do-Liste, aber Clara war hartnäckig“, sagt Kottal, die im Frühjahr für die dritte Staffel der ORF-Serie „Biester“ vor der Kamera stehen wird. Davor widmet sie sich aber The Quiet Version, so nennt sich die Frauenband, in der die 43-Jährige an der Seite von Kaya Meller (Trompete), Judith Ferstl (Kontrabass), Catharina Priemer-Humpel (Schlagzeug) und eben Clara Luzia am Keyboard agieren wird.