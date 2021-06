The Prodigy: Die Kreaturen der Nacht spritzen wieder Gift

"Mühsam", erklärt Flint, "weil ich Liam in Bezug auf die Songs gern provoziere und herausfordere. Aber wenn man so lange arbeitet wie wir, ist das wichtig, um kreativ weiter zu kommen. Ich habe mich dabei voll auf unsere Freundschaft verlassen. Ich wusste, dass die stabil und unantastbar ist, dass uns beiden klar ist, dass es dabei nur um Berufliches geht."

Trotzdem kam alles erst ins Rollen, als Howlett begann, in der Nacht zu arbeiten. Denn die – der Familie wegen entwickelte – Tages-Routine fühlte sich irgendwann wie ein Tages-Job an: "The Prodigy waren immer schon Kreaturen der Nacht – unsere Musik lebt in der Nacht, die Leute nehmen in der Nacht dazu Drogen. Und tatsächlich konnte ich in der Nacht dann auf einmal alles vollenden, wo ich vorher nicht weitergekommen bin. Ich hab dann zwar immer an Beats gedacht, wenn ich mit meiner Frau essen war. Aber das hat sie mir verziehen."

Auf die Idee, das Album "The Day Is My Enemy" zu nennen, kam Howlett um vier Uhr in der Früh: "Ich ging vom Studio weg und sah einen Fuchs weglaufen, der unter meinem Auto geschlafen hatte. Auf der Heimfahrt dachte ich – ein bisschen benebelt, wie man um diese Tageszeit halt ist – ,Dieser Fuchs ist wie wir: Der hat auch den Tag zum Feind!’"