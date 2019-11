"The Other Is Oneself": Flüchtlingshilfe im poetischen Gewand

Wenn der Begriff „Charity“ einen schalen Beigeschmack hat, dann wohl deshalb, weil er ein Machtgefälle bezeichnet: Auf der einen Seite stehen die Wohltäter, auf der anderen die Empfänger und Bittsteller. Dieses Arrangement verlockt dazu, jene, die oben stehen, vom Podest zu stoßen, weswegen Wohltuende gern belächelt (Stichwort „Charity-Lady“) oder mit dem Argument kleingeredet werden, sie würden ja nur ihr Gewissen beruhigen wollen.

Was aber, wenn man das Verhältnis anders denkt? In dem Sinn, dass jede Aktion gegenüber anderen – Wertschätzung, Gastfreundschaft, aber auch Ablehnung – direkt auf einen selbst zurückwirkt?

In diesem Geist ist die Aktion „The Other Is Oneself“ („Die anderen sind wir selbst“) gebaut, die der in Niederösterreich lebende Künstler Sébastien de Ganay angestoßen hat. Motiviert durch das Gefühl, den Syrienkrieg und den globalen Populismus nicht ignorieren zu können, setzte der gut vernetzte Bildhauer und Maler Hebel in Bewegung, um eine Ausstellung, eine Filmreihe, ein Buch, eine Konferenz und eine Auktion zugunsten von Flüchtlingsprojekten des Hilfswerk Austria ins Leben zu rufen.