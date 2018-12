"The Marvelous Mrs. Maisel": Erfolg mit Folgewirkung

Staffel zwei startet dank mehr Budget mit einem Außendreh: Mrs. Maisel ist nach etwas unerfreulichen Entwicklungen in ihrer Familie in Paris. „Unsere Welt ist größer geworden“, sagte Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan. „Es werden all die verschiedenen Schauplätze aus der ersten Staffel zusammengeführt. Etwa im Fall von Midge: Sie hat gewissermaßen drei Orte, die für sie prägend sind.“ Dargeboten wird das in oft sehr langen Szenen, typisch für Sherman-Palladino gespickt mit Wortwitz und etlichen wie beiläufig eingestreuten Details, die zum wiederholten Genuss einladen. Michael Zegen, der den untreuen Ehemann Joel spielt, erinnerte das hohe Budget an Kinoproduktionen: „Es wurden Straßen für uns gesperrt. Und wenn man in New York Straßen sperrt, dann heißt das was.“

Erfuhr man in der ersten Staffel, wie sie ihren Ambitionen in diversen Nachtclubs nachgeht, Erfolge wie Rückschläge einstecken muss und sich als alleinerziehende, aber von einer wohlhabenden Familie unterstützte Frau durchs Leben schlägt, gibt es in den neuen Folgen „mehr Geschichten“, sagt Schauspieler Tony Shalhoub. Er spielt Miriams Vater Abe, skeptischer Mathematiker und charmanter Brummbär.

Einziger Wermutstropfen: Die deutsche Synchronisation folgt leider erst im Frühjahr.