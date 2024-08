Mini-Urlaub mit "The Mallorca Files"

Denn Max hat sich schon sehr vom südländischen Laissez-Faire anstecken lassen, während Miranda sehr ernsthaft und auch ein bisschen verklemmt ist. Ein wenig erinnert sie dabei an den britischen Polizisten, der in der Serie „Death in Paradise“ auf eine karibische Insel versetzt wird und dort alles hasst vom Sand bis zum Gecko, der sein unfreiwilliger Mitbewohner ist.

Im Haifischbecken

Auf die Frage, was die Seherinnen und Seher in der dritten Staffel nun erwartet, antwortet Rhys: „Mehr vom selben“. Das wäre normalerweise keine sehr gute Verkaufsstrategie, aber bei einer Serie wie dieser legen Fans Wert auf Vertrautes. Weil aber durch den neuen Kooperationspartner Amazon Prime mehr Budget für die BBC-Produktion im Spiel war, „ist alles ein bisschen größer, ein bisschen epischer, und wir haben ein paar schicke neue Spielzeuge bekommen, ein Speedboat zum Beispiel“, erzählt Rhys.

Das sei auch die Action-Erfahrung des Drehs, an die sie am liebsten zurückdenkt: „Man sieht es sogar am Bildschirm. Meine Figur dürfte eigentlich nicht soviel lächeln, aber ich fand es einfach zu toll, das Boot zu steuern.“ Looman hat ein ähnliches Erlebnis: Er schwimmt schon in der ersten Folge in einem Hai-Aquarium: „Ja, sie haben mir gesagt, die Haie wurden gerade gefüttert. Es ist trotzdem seltsam, wenn so ein Hai auf dich zuschwimmt“, erzählt der österreichische Schauspieler, den manche von einer anderen Balearen-Insel kennen: Er spielte Johann Gudenus in der Verfilmung der „Ibiza-Affäre“ 2021.