The Jesus And Mary Chain: "Einander zu verprügeln, ist mehr Rock ’n’ Roll"

„Am Ende jeder Tour wollten wir einander umbringen. Am Ende der letzten Tour vor dem Split haben wir es versucht!“

Natürlich haben Jim Reid, Sänger der schottischen Alternative-Rock-Band The Jesus And Mary Chain, und sein Bruder William das nicht getan. Das Statement ist von 1999, als die Band wegen des Bruderzwists der beiden Leader auseinanderbrach. Es war eher scherzhaft gemeint und 2007 gab es eine Reunion. Seither touren The Jesus And Mary Chain wieder und bringen ihren Sound, der poppige Melodien mit verzerrten Gitarren und Noiserock-Elementen fusioniert, am 19. April, am Eröffnungstag, zum Kremser Donaufestival. Mit „Glasgow Eyes“ haben die beiden jetzt sogar ein neues Album im Gepäck.