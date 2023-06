"The Girl from Ipanema": Sängerin Astrud Gilberto mit 83 gestorben

Ihre samtige Stimme wird immer mit dem Song "The Girl From Ipanema" verbunden bleiben - es ist, nach "Yesterday" von den Beatles, der am häufigsten aufgenommene Song der Popgeschichte, bis heute erklingt das Stück, Inbegriff von Brasiliens Bossa Nova-Sound, durch Bars und Clubs. Nun ist Astrud Gilberto, die mit ihrer englischsprachigen Version zum Durchbruch des ganzen Genres beitrug und dabei lange unbedankt und unterbezahlt blieb, gestorben. Das berichteten zuerst Medien wie der britische Guardian und The Independent mit Berufung auf den Musiker Paul Ricci, der die Nachricht mit Berufung auf Gilbertos Sohn Marcelo in sozialen Medien gepostet hatte.