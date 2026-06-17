Hugh Jackman schießt auf Kinder: Abrechnung mit der Legende Robin Hood

Vergessen Sie alles, was Sie jemals über Robin Hood gehört oder gesehen haben. Weder war er ein mutiger Außenseiter, der die Reichen bestahl und die Armen beschenkte, noch ein edler Beschützer der Sanftmütigen. Das sind alles nur fromme Mythen englische Folklore, veredelt von Walt Disney oder Kevin Costner als „Robin Hood – König der Diebe“ – behauptet zumindest Regisseur Michael Sarnoski. Gefeiert für sein Regiedebüt „Pig“ mit Nicolas Cage als Trüffelsucher auf der Jagd nach seinem verlorenen Schwein, rechnet Sarnoski nun gründlich und grausam ab mit der Legendenmalerei. In seiner brutalen Lesart war Robin Hood kein Held, sondern ein gnadenloser, mordlustiger Bandit, der so viele Menschen tötete, dass er selbst den Überblick verlor.

Man muss schon zweimal hinsehen, ehe man in dem verknitterten Gesicht hinter Rauschebart und Grauhaarmähne Hugh Jackman erkennt.