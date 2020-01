"That's Life": So wird das neue Sinatra-Musical

"Es heißt: Wenn die Generalprobe daneben geht, wird die Premiere umso besser", sagt Oliver Forster, Produzent u. a. von Falco-, Michael-Jackson- und Tina-Turner-Musicals. "Das trifft jedenfalls auf unser Sinatra-Musical zu."

Er war "The Voice": Frank Sinatra (1915-1998) ist jetzt zurück auf der Bühne mit dem Originalsound der Swing-Ära: "That’s Life" – Welturaufführung war am Mittwoch im Theater am Potsdamer Platz in Berlin – präsentiert die Karriere des Entertainers von Anfang der 40er-Jahre bis 1971, als er zum ersten Mal seinen Abschied von der Bühne ankündigen ließ, in für eine Tournee-Produktion erstaunlich abwechslungsreichen Bühnenbildern via Videoleinwand.