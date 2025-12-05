"Texte"-Finale: Über eine Geburt in der Bim und eine fade Lateinstunde

„Es war eine Bimgeburt. Im 62er, Ecke Dörfelstraße, Meidling.“ Schon der Einstieg in diese Geschichte ist fulminant, in weiterer Folge wird es witzig und ordentlich boshaft. Mit dem äußerst schlau beobachteten Text „Elfzwanzig“ hat der 19-jährige Philip Pecoraro den diesjährigen Jugendliteraturwettbewerb „Texte. Preis für junge Literatur“ für sich entschieden.

Der junge Mann aus, erraten, 1120 Wien, war nicht das erste Mal dabei: Mit „Hurghada“, einem Text, in dem er sich in die Gefühls- und Gedankenwelt einer 80-jährigen Frau hineinversetzte, gewann Pecoraro 2023 den dritten Platz bei dem Schreibbewerb. Der Preis für junge Literatur wurde von den Literarischen Bühnen Wien auch dieses Jahr wieder in Kooperation mit dem Schauspielhaus verliehen. Im Finale am Donnerstag lasen die Schauspielerinnen und Schauspieler Zeynep Buyrac, Kaspar Locher, Maximilian Thienen und Markus Meyer, der auch Präsident des Vereins der Literarischen Bühnen ist, aus den Texten der 23 Finalistinnen und Finalisten im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Ihre Texte zum Thema „Tempo“ wurden aus einer Vielzahl von Einreichungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum von einer Jury und in einem Onlinevoting ausgewählt. Zu gewinnen gab es eine Städtereise nach Zürich sowie Jahresabos im Schauspielhaus. Den zweiten Platz belegte die 17-jährige Salzburgerin Theresa Schmerold mit dem Text „Sonne über dein Haupt“, der dritte Preis ging an Bruna Karolyi, 16, aus Neusiedl am See.