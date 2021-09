Texte-Preis für Jugendliche heuer zum Thema „Geh bitte“

Weil Nachwuchsförderung essenziell ist, unterstützt der KURIER auch heuer den vom Autor Christoph Braendle initiierten Wettbewerb „Texte. Preis für junge Literatur“. Es handelt sich dabei um eine internationale Plattform für schreib­interessierte Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren. Die Einreichfrist beginnt am 6. September.

Das Thema 2021 lautet „Geh bitte“. Es soll, so Braendle, Ansporn sein, die üblichen Pfade schulischer Textsorten zu verlassen: „Alle literarischen Formen sind erlaubt, Mut und Verwegenheit erwünscht und unterschiedlichste Interpretationen des Themas möglich. Nach vielen, vielen Monaten fremdauferlegter Beschränkungen kann Literatur Wege zu neuen Freiheiten weisen.“

Der Wettbewerb findet – wie üblich – in zwei Stufen statt: Zunächst, bis 6. Oktober, kann man sich mit einem Text (max. 3000 Zeichen) auf www.texte.wien bewerben. Am 15. Oktober werden die 25 Finalistinnen bekannt gegeben, ermittelt durch Onlinevoting und Jurystimmen. Sie dürfen an Literaturworkshops mit namhaften Schriftstellern teilnehmen. Die Finaltexte sind dann bis 7. November hochzuladen. Das Finale soll am 25. November im Odeon in Wien stattfinden. Dabei lesen Burgtheaterschauspieler aus den Texten der Jugendlichen.trenk