Tex Rubinowitz: Rumgurken in aller Welt

Lufttoilette heißt das also. In den Slums von Nairobi (und wer weiß, wo noch und wo demnächst) kacken die Armen in ein Sackerl und werfen es aufs Nachbargrundstück.

Timmerberg, der beste deutschsprachige Reiseschriftsteller (mit Wohnsitz in 1020 Wien), ist mit 60 erstmals in Afrika gewesen. Sieben Monate. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Sieht man davon ab, dass der in Hessen geborene, ruhiger gewordene Abenteurer mitunter "nöckelig" wird, also auf gut Österreichisch ang’fressen ist, so hat "African Queen" eine Strahlkraft – was nur zum Teil an der Sonne liegt.



Er war mit einer jüngeren Frau auf Reisen, das machte ihn, den "Alten", verletzlich und seine Abenteuergeschichten zärtlich und weise. (Weil’s nicht im Buch steht, aber ganz, ganz wichtig ist: Die beiden sind nach wie vor zusammen.) Der Humor ist Helge Timmerberg geblieben, trotz Malaria und trotz des Voodoo-Zaubers einer Senegalesin. Er lacht lieber über sich als über andere. Dass er sich in Afrika wohl fühlte, merkt man. Dass er Afrika nicht "braucht", ebenso.

KURIER-Wertung: **** von *****