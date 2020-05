Teurer Spielplatz: Die Frieze Art Fair

Gleich am Eingang wurde das Publikum von auffällig gekleideten japanischen Männern darauf aufmerksam gemacht, dass es - als spezielles Projekt der Gruppe United Brothers - Suppe zu kosten geben würde. Nicht irgendeine Suppe: Das Künstlerkollektiv bot Suppe an, deren Hauptzutat, eine Rübenart, aus dem Gebiet um Fukushima in Japan angeliefert worden war. Laut den japanischen Behörden sei der Konsum der Rüben unbedenklich, hieß es. Doch die Künstler machten darauf aufmerksam, dass die Grenzwerte für Radioaktivität von Japans Behörden um das sechs- bzw. zwölffache geringer angesetzt worden waren als in Europa oder den USA. Der Suppenkonsum erfolge auf eigene Gefahr: "Does This Soup Taste Ambivalent" lautete der Name des Projekts.