Tenacious D in Wien: Nach Comics-Kino erst bei den Hits umjubelt

Das Beste aber: Er kann stimmlich mit jeder Frontmann-Legende des Rock-Zirkus mithalten und sein Vokal-Organ in höchste Höhen schrauben. Auch in der Stadthalle tat er das wieder mit einer Kraft, die nicht Vielen gegeben ist. Mit Songs wie „ Rize Of The Fenix“, „Master Exploder“ oder „Roadie“ parodierten Tenacious D so alle Klischees der Rock-Szene. Allerdings so liebevoll, dass sie ihr gleichzeitig auch ein Denkmal setzten.