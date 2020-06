TEFAF: Die Messe für Meister

Die TEFAF in Maastricht ist traditionell die erste Veranstaltung in der Saison der Mega-Kunstmessen, und gern wird dabei von den Superreichen, die in ihren Privatjets anreisen, und den millionenschweren Kunstwerken berichtet. Dabei ist die TEFAF stets auch eines: Ein Schaukasten für Kunst, die man sonst oft nur in Museen zu sehen bekommt. Und nach solcher besteht in einer gewissen Klientel immer Nachfrage - egal, ob am Markt gerade Hype oder Flaute herrscht und Kunst als Investment für Superreiche angesagt oder out ist.