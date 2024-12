Von Taylor Swift bis Billie Eilish: Das sind die meistgehörten Songs des Jahres

Die Musik von Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify international am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick " Wrapped " bekannt.

Demnach hat die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. "The Tortured Poets Department: The Anthology" war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Beliebtestes Album: Swift ganz vorne

Das meistgestreamte Lied international war Sabrina Carpenters Hit "Espresso". Dahinter folgen "Beautiful Things" von Benson Boone, "Birds of a Feather" von Billie Eilish, "Gata Only" des chilenischen Sängers FloyyMenor und "Lose Control" des US-Amerikaners Teddy Swims. Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish ("Hit Me Hard and Soft"), Sabrina Carpenter ("Short n' Sweet"), Karol G ("Mañana será bonito") und Ariana Grande ("eternal sunshine").

Spotify hat aktuell laut eigenen Angaben 640 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer und 252 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Der Musik-Streamingdienst bietet jedes Jahr einen persönlichen Musik-Jahresrückblick an, der sehr beliebt ist.