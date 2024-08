Taylor Swift im ORF: Konzertfilm hatte im Schnitt 228.000 Zuseher

Im Schnitt 228.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren über die Gesamtlänge von dreieinhalb Stunden bei der Ausstrahlung des Konzertfilms "Taylor Swift - The Eras Tour" auf ORF 1 am Samstagabend mit dabei. Mit 45 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen und 30 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte der Disney+ Konzertfilm besonders bei den jungen Zielgruppen hohe Marktanteile, wie der ORF am Sonntag mitteilte.