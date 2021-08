Am Ende eines schwungvollen Streifens, den Hubert Scheibl über ein Bild mit dem kryptischen Titel „My Private B.“ gezogen hat, ist die Farbpaste zentimeterhoch stehen geblieben.

Die Qualität von Malerei, auch nach Jahren noch so auszusehen, als wäre der Schöpfungsakt gerade erst zu Ende gegangen, tritt in vielen Bildern des 1952 geborenen Oberösterreichers besonders hervor. Die Fähigkeit, spontane Energie zu konservieren, macht gewiss einen Teil des Erfolgs aus, den Scheibl seit den 1980ern in Österreich und darüber hinaus genießt.