"Tatort München": Zwischen Wahnsinn und Methode

„Wir hier in München haben alle noch die Bilder von den tragischen Vorfällen beim OEZ vor Augen“, erzählt Drehbuch-Autor Holger Joos. Vor vier Jahren, mitten im exportierten IS-Wahnsinn, hatte ein Teenager, der Rechtsextremen nahestand, im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und dann sich selbst erschossen. Was neben der Tat noch schockierte, war das von Social Media, Medien-Meldungen und Non-Stop-TV-Bildern befeuerte Chaos. Ständig wurden angebliche neue Anschlagorte verbreitet, Videos geteilt und Verschwörungstheorien gesponnen.

Polizei-Perspektive

Der „ Tatort“ macht deutlich, „was innerhalb eines Polizei-Apparates an einem Tag passiert, an dem ein Amoklauf stattfindet.“ Es gehe darum zu zeigen, „welche Mechanismen ablaufen, aber auch, was auf diese Menschen hereinbricht. Die Perspektive, die der Film erzählt, ist also fast ausschließlich jene der Polizei“ erläutert Joos.