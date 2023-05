"Tatort": Borowski auf der Suche nach seiner Erinnerung

Eine schwere Verletzung am Kopf, nur schemenhafte Erinnerungen und TelefongesprĂ€che vom Krankenbett mit einer vermeintlichen TĂ€terin: Der dickschĂ€delige Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt in seinem neuen Fall arg gehandicapt und inoffiziell - zur Not auch zwischen Pflanzen im Blumenladen. "Borowski und die große Wut" ist am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Nach einem Angriff ausgeknockt, findet sich der Ermittler in einem Kieler Krankenhaus wieder. Seine Erinnerungen sind sehr verschwommen: nur eine Treppe und eine rĂ€tselhafte Melodie. Kaum wieder bei Bewusstsein, meldet sich ein junges MĂ€dchen namens Finja bei Borowski, sie sei von ihrer Schwester Celina entfĂŒhrt worden. "Sie sind doch Polizei." Doch wie gelangte der eigensinnige Polizist in diese prekĂ€re Lage, wer hat ihm die schwere Verletzung angetan?

Kurz vor der Attacke hat eine junge Frau offenbar aus Wut auf der Flaniermeile Kiellinie eine Passantin unvermittelt vor einen Laster gestoßen. Weil das einen tödlichen Ausgang nimmt, hört sich der Kommissar an einer nahe gelegenen Berufsschule um. Dort spricht er auch mit Celina. Das MĂ€dchen notiert sich seine Nummer auf dem Arm, die kleine Schwester ruft ihn spĂ€ter nach dem GedĂ€chtnisverlust an.