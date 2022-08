Tash Sultana live: Virtuos, leidenschaftlich und beispiellos vielseitig

Etwa nach der Hälfte kam Sultanas Band dazu und drehte das Flair der Show, das bis dahin wegen der Loop-Station ein wenig an einen Elektronik- oder DJ-Act erinnerte, in das eines Jazzkonzertes. Weitere Soli waren zu hören - diesmal dem Sound entsprechend mit Trompete und Saxofon. Und es gab zunehmend mehr von Sultanas einzigartigem Gesang und dem unverwechselbaren Timbre in ihrer Stimme zu hören.

Dass Sultana auch das Instrument in ihrem Kehlkopf in Perfektion beherrscht, zeigte sie dann deutlich bei der Zugabe, als sie bei „Notion“ a-capella die höchsten Noten aus den Stimmbändern herauskitzelte und damit für die größten Gänsehautmoment an diesem Abend sorgte.

Am Ende war klar: Ein vielseitigeres Musik-Talent hat seit Sultanas Arena-Konzert 2019 nicht auf dieser BĂĽhne gestanden. Und davor auch sehr, sehr lange nicht. Man mĂĽsste es in der heutigen Pop-Szene mit der Lupe suchen.