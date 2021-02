Tash Sultana hat im Lockdown ihr Glück gefunden

Diese zufriedene Stimmung ist in Sultanas heute erscheinendem Album „Terra Firma“ deutlich zu spüren. Die Songs sind verträumter und stilistisch noch breiter, als man Sultana vom Debüt und den Auftritten im Juli 2019 in Wien kennt. Das, sagt sie, liege sicher an diesem Zustand: „Die Songs sind ein Abbild meiner Welt mit 25 Jahren, erzählen, wie ich dahin gekommen bin.“

Ein Hilfsmittel auf dem Weg zum Glück war die Liebe zur Natur. Mit ihrer Verlobten Jaimie ist Sultana, die sich als nicht-binär bezeichnet, weil sie im Körper einer Frau geboren wurde, sich aber schon als Kind als Bub gefühlt hat, auf eine riesige Farm in Victoria gezogen. Dort hat sie im Wald hinter dem Haus Naturgeräusche aufgenommen und unter anderem in den Song „Beyond The Pine“ eingebaut. „In dem Lied geht es darum, wie man eine Liebe, die keine Grenzen kennt, mit seinem Partner mittels der Natur erforschen kann.“