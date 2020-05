Die Blutsauger erobern Paris

Das Théatre Mogador, Baujahr 1919, mit 1600 Plätzen und Patina, das zuletzt "Beauty and the Beast" am Spielplan hatte, sei ideal für Musicals. Gespielt wird dort "Le Bal des Vampires" bis 6. Juli 2015 in den Originalkulissen von anno 1997 in den Kostümen von Sue Blane von damals. "Sie hat den Blutsaugern erst Farbe gegeben", sagt Kunze, dessen Musical " Marie Antoinette" (Musik: Sylvester Levay) am 1. 11. in Seoul Premiere hat. "In der nun völlig neuen Fassung wäre es durchaus auch für Wien tauglich."

Das Grusical der Untoten sei in Paris jetzt viel parodistischer als in Wien, müsse es sein bei dem Vampir-Hype u. a. durch die "Twilight"- Romane und -Filme. "Das wurde eine richtige Mode. Sie wollen uns die Geschichte seriös erzählen, damit wir sie glauben", wundert sich der 81-Jährige. "Ich mache mich darüber lustig. Ich konnte das nie ernst nehmen."

Geworben wird in Paris auf Plakaten mit: "700 ans et toutes ses dents!" – "700 Jahre und noch alle Zähne!"

VBW-Chef Thomas Drozda merkt an, "dass wir in Wien schon mit großem Orchester gespielt haben, was heute längst nicht mehr selbstverständlich ist."