Abschied von der Ausbeutung

Es ist kein Abschied für immer. Tangerine-Dream-Mastermind Edgar Froese verspricht auch, dass es bei der Show seiner Band im Wiener Gasometer am 3. 6. nicht nur die Songs des legendären "Phaedra"-Albums zu hören gibt.

Damit schaffte der Berliner 1974 den internationalen Durchbruch, gilt seither als Pionier der elektronischen Musik. Trotzdem, sagt er im KURIER-Interview, gebe es auf der "Phaedra Farewell Tour" auch alles andere zu hören, was sich die Fans wünschen. "Der Tour-Titel kommt daher, dass das Album 40-jähriges Jubiläum hat. Und ,Farewell‘ bedeutet nur, dass das die letzte große Tournee ist."

Und das, sagt er, liege an der Art, wie sich das Business verändert hat. "Mittlerweile regieren in der Konzertindustrie – wie in den 80ern in der Plattenindustrie – ein paar Holdings, die alles abräumen. Das ist nicht mehr Unterstützung der Kreativen, sondern Ausbeutung. Dagegen habe ich etwas."

So will er in Zukunft statt auf Tour zu gehen – unabhängig von den großen Veranstaltern – in Eigenregie Einzel-Konzerte organisieren. Ähnlich, wie er es seit Jahren mit seinen Platten macht.