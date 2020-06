Take That: "Die Türe ist für Jason und Robbie immer offen"

Es wird in Zukunft mit Take That ein bisschen so sein, wie mit einer Drehtüre: Verschiedene Mitglieder werden aus und ein gehen wie sie wollen. Das ist cool – so lange es unter uns fünf bleibt. Die Türe ist für Jason und Robbie immer offen."

So reagiert Gary Barlow auf den Ausstieg von Jason Orange, der Ende September verkündete, dass er Take That verlässt: Er will nicht mehr Musik machen, stattdessen reisen und Psychologie studieren. "Es hat uns nicht überrascht", erzählte Barlow in einem Interview mit der BBC. "Er hat schon seit zwei Jahren immer wieder gesagt: ,Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal mache.’ Ende vorigen Jahres sagten wir: ,Wir fangen einmal zu dritt mit einem neuen Album an. Du wirst ja sehen, wie du dich nächstes Jahr fühlst." Doch alles Bitten und Hoffen, Orange würde seine Meinung noch ändern, half nichts.

So sind Take That nach der Reunion mit Robbie Williams für das Album "Progress" und der darauf folgende Tour jetzt plötzlich nur zu dritt. Denn auch wenn Williams in Interviews immer wieder sagt, er würde gerne wieder mit Take That arbeiten – mit der reanimierten Solo-Karriere und einem Neugeborenen im Haushalt stellt er das vorerst noch zurück.