Tagträumer-Sänger: "Wir haben uns in der Band angezickt"

Verwunderlich war das nicht: Die Pop-Rock-Band hatte 2015 und 2017 mit ihren ersten beiden Alben Platz fünf, respektive Platz drei der österreichischen Charts erobert, und war wegen des Erfolges bis Ende 2018 ständig auf Tour gewesen. Als Frontmann blieben viele Aufgaben an Schneider hängen. Er gab die meisten Interviews, schrieb die meisten Songs und wurde auch privat von jungen, meist weiblichen Fans belagert, die zum Beispiel bei einem Hochwasser in seinem Ort sein unter Wasser stehendes Auto fotografierten und das im Internet posteten.

„Da dachte ich schon, das muss nicht sein“, sagt er. „Aber das waren Einzelfälle. Außerdem lieben wir den Kontakt mit den Fans: Wir gehen nach jedem Konzert zum Merchandising-Stand und machen dort oft zwei Stunden Fotos mit ihnen. Ich bin halt der Frontmann, da ist das eben so, dass man viel arbeitet. Aber viel eher als das, war der Grund für die Depressionen, dass wir uns in der Band angezickt haben.“

Das Hauptproblem dabei kann Schneider heute nicht mehr benennen. Es lag an vielen Kleinigkeiten, sagt er, gibt aber zu, dass das Schwierigste sein Verhältnis zu Gitarrist Kevin Lehr war. Deshalb herrschte zwischen den beiden auch sehr lange Funkstille, als sich Tagträumer Ende 2018 in die Pause verabschiedeten. So lange, bis der Tontechniker der Band vor ein paar Jahren beide zu seiner Geburtstagsfeier in Lignano einlud.