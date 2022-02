Posthum sind nun seine Tagebücher der Jahre 1996 und 1997 erschienen: „Ich sammle mein Leben zusammen“ . Sie waren ihm seinerzeit Trostspende und Klagemauer zugleich. Sie geben über die Zeit, als ein Schlaganfall den sonst wortgewaltigen Brummbär kurzzeitig sprachlos gemacht hatte, private Einblicke ins Leben eines mit dem Älterwerden hadernden Mannes.

„Für ihn, der so eloquent war, der jede Situation – scheinbar zumindest – im Griff und auf alles eine Antwort parat hatte“, sagt Sohn Daniel Krug, Jahrgang 1964 und der Älteste der drei Kinder des Schauspielers mit seiner Frau Ottilie, „muss es hart gewesen sein, dass er nach dem Schlaganfall sprachlos war und kaum sagen konnte, dass er die Brille gern geputzt haben wollte.“

Schon in den 70er-Jahren hatte er eine Zeit lang Tagebuch geführt. Damals dokumentierte er die Phase seiner Übersiedlung von der DDR, wo man ihn als Jazz-Musiker und wegen seiner vielen Rollen in Film und Fernsehen („Wege übers Land“, „Fünf Patronenhülsen“) schätzte, in die Bundesrepublik.