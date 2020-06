Der Engel Doloriel öffnet den Reißverschluss

Dollar weiß nicht, wer er früher war. Das ist gut so. Das einstige Leben würde den Roman nur aufhalten.

Der Held lebt in Kalifornien, in einer fiktiven Stadt. Was besonders freut, denn immer Elfenwelt und so, da werden die spitzesten Ohren schlapp.

Er hat Menschengestalt, und sollte er sterben, bekommt er einen neuen Körper. Außer, es werden ihm die Nerven einzeln herausgerissen und wie Seile zum Wäschetrocknen aufgespannt.

Dann ist auch der Himmel ein bissl ratlos; und dann ist man wirklich tot.