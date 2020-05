T.C. Boyle: Geschichte vieler Invasionen

Es ist eine Geschichte der vielen Invasionen. Der Mensch ist ein brutaler Eindringling, die Ratten auch, aber die können nichts dafür. Zusätzlich hat die staatliche Biologin Alma japanische Gesichtszüge – was ihrem noch verbisseneren Gegenspieler Dave LaJoy zusätzlich unangenehm auffällt. Der ist reich und hat Yacht. Die nennt er "Paladin". Ein heiliger Ritter also.

Beide Naturschutz-Kontrahenten sind Sturschädel. Reden können die nicht miteinander. Der Umgang mit Menschen liegt ihnen nicht.

Und es geht nicht allein um die Ratten: Auf der Nachbarinsel Santa Cruz leben wilde Schweine. Immer dasselbe: Einst hat sie der Mensch dort ausgesetzt, jetzt merkt er, dass das Öko-System kippt, und jetzt will er neuseeländische Jäger einfliegen lassen.

Ein großes Thema, das sich ausbauen lässt: Weil ein überfahrenes Rehlein so sehr rührt, während man das gekaufte Rehschnitzel in die Pfanne legt und trällernd mit Rotwein begießt.

Und wieso bekommt die weiße Ratte als Haustier Bussibussi und die andere, die schwarze Ratte, wird verteufelt? Bei den Tieren geht’s also genauso ungerecht zu. Obwohl am Ende Klapperschlangen eingesetzt werden, befriedigt Boyles Buch als reine Unterhaltung nicht.

Dafür sei ihm Dank.

Peter Pisa

KURIER-Wertung: ***** von *****