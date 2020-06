Swingende Harmonie: Keith Jarrett beim Jazzfest

Es war der Erste von nur ein paar handverlesenen Auftritten in Europa. Und es hatte etwas Heimeliges, das Wieder­hören nach 23 Jahren mit Keith Jarrett just in der legendären Trio-Besetzung mit Gary Peacock (Bass) und Jack DeJohnette (Drums) Sonntag im Konzerthaus.

Schon die hohen Ticket-Preise kündeten von einem Ereignis außerhalb aller Kategorien. Filmen, Fotografieren, Husten, jede Art von Geräusch sind ver­boten. Bei der für ihre Allüren bekannten Pianisten-Diva kann das zum Abbruch des Konzertes führen.

Eine Schrecksekunde um 20.32 Uhr: Ein Handy klingelt im Parkett. Aber der Fauxpas trübt nicht die gute Laune der Herren. Ob "Stella By Starlight" als Intro oder "Autumn Leaves", "I’ve Got A Crush On You" oder "Once Upon A Time": Das Trio schlendert unbeschwert durch das Inventar des Great American Songbook und füllt die alten Melodien mit zeitloser Frische.