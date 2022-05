„Sweeney Todd" am Tiroler Landestheater: Ein Thriller, allzu brav inszeniert

Kaum Spannung

Bei diesem Thriller um den Serienmörder Sweeny kommt kaum Spannung auf. Einige Szenen sind gut gelungen. Selbst der Bravour-Titel der Mrs. Lovett (Susanne Seimel), „Worst Pies In London“, in dem sie die blutigen Pasteten aus menschlichem Fleisch anfertigt, funktioniert nicht so richtig, weil einfach der notwendige Dreck fehlt, die Ironie auch. Christoph Filler als Sweeny Todd bemüht sich redlich, Alina Wachter als Johanna ist in den Höhen wenig angenehm.

Hervorragend sind Valentin Vater als sadistischer Richter Turpin, Laura Schneiderhan als Bettlerin und besonders Andrea di Majo als jugendlicher Liebhaber. Di Majo war die Entdeckung des Abends. Dirigent Hansjörg Sofka hat mit dem Tiroler Symphonieorchester sehr präzise gearbeitet, mehr Dynamik hätte gutgetan.