Swarovski spendete Mailänder Pinakothek Brera halbe Million Euro

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski hat der Mailänder Pinakothek Brera 550.000 Euro gespendet. Die Spende soll dem Mailänder Palazzo Citterio dienen, in dem die Pinakothek Ausstellungen organisiert. Am morgigen Montag beginnt in diesem Palast Swarovkis Schau "Masters of light".

"Dank dieser Spende werden wir die wichtigsten Werke mit klimatisierten Vitrinen zur Konservierung ausstatten. Wir hoffen auch auf weitere Kooperationen in der Zukunft, da wir Anfragen für Partnerschaften mit den wichtigsten Marken haben", sagte der Direktor der Pinakothek Brera, Angelo Crespi. Von Kulturminister Gennaro Sangiuliano stammt die Idee, im Hof des Palazzo Citterio Konzerte zu veranstalten, die für die ganze Stadt zugänglich sind.

50 Outfits

Vom 17. Juni bis zum 14. Juli ist im Palazzo Citterio im Mailänder Stadtzentrum eine Auswahl von Outfits zu sehen, die von den berühmtesten Modehäusern der Welt entworfen wurden. Zu sehen sind über 50 Outfits, die in den vergangenen Jahren Swarovski mit italienischen Designers wie Prada, Miu Miu, Fendi, Gucci und Versace entworfen hat.

Außerdem enthält die Ausstellung eine Zusammenstellung von Kreationen, die von Ikonen der weltweiten Popkultur wie Christina Aguilera, Harry Styles, Rihanna getragen wurden, sowie die Replika eines legendären Marilyn-Monroe-Kleides. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Reise von Wien des 19. bis zum Mailand des 21. Jahrhunderts.

Die von der Swarovskis Kreativdirektorin Giovanna Engelbert konzipierte und vom Modekritiker Alexander Fury kuratierte Ausstellung zeigt auch Schmuck, Figuren und Kristalle. Ein weiterer Teil der Retrospektive ist Galaxy gewidmet, der neuen Schmuckkollektion Swarovskis mit Diamanten.