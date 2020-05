Rotzfreche NachtSpiele als Stimmungsaufheller

Wenn sich im Novembernebel die Melancholie anschleicht, steigt die Sehnsucht nach Stimmungsaufhellern. Die liefert – für Wien eine Premiere – Sven Ratzke, der mit „ NachtSpiele“ am 29. November in den Stadtsaal kommt.

Also mit glühenden Songs, wilden Improvisationen, aberwitzigen Storys und Coverversionen von Almodovar über Falco bis Patti Smith. Und dem „Berliner Charité Blues“. Ratzke gilt als „Sexbomb“ unter den holländisch-deutschen Kleinkünstlern und ist alles in einem: Paradiesvogel, Entertainer, Diva. Gossenprinz, Rock ’n’ Roller, Popstar.

Direkt, verrucht und goschert, schrill, schräg und schamlos steht er für respektloses Kabarett. „Für mich ist jede Show ein One-Night-Stand mit dem Publikum“, sagt der Sänger und entführt mit „ NachtSpiele“ in die dämmrige Twilight-Zone irgendwo zwischen kosmopolitischem Anspruch und abgeblättertem Milieu von Berlin und Amsterdam: „Ich versuche, eine Kombination zu machen zwischen radikalem Entertainment und Chanson oder Jazz, Pop, wie auch immer man es nennen will. Ich versuche, nur ja in keine Schublade reinzukommen.“ stadtsaal.com