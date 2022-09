Super Bowl LVII: Rihanna übernimmt die Halbzeit-Show

Bei der Super Bowl LVII der NFL am 12. Februar ist Rihanna der Star der Halbzeitshow. Das teilte die National Football League (NFL) am Sonntag mit. Die 34-Jährige aus Barbados zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Das NFL-Finale geht in Glendale im US-Bundesstaat Arizona über die Bühne.