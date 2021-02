Super Bowl: Dichterin Amanda Gorman würdigte die Anti-Corona-Kämpfer

Die junge Dichterin Amanda Gorman, die durch ihren Auftritt bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden weltweites Aufsehen erregt hat, hat bei der Super Bowl Menschen geehrt, die sich im Kampf gegen die Coronakrise engagieren. Vor Beginn des Finalspiels der Football-Liga NFL am Sonntagabend (Ortszeit) in Tampa im Bundesstaat Florida wurde ein Video gezeigt, in dem die 22-jährige Afroamerikanerin ihr Gedicht "Chorus of the Captains" ("Chorus der Kapitäne") vortrug.