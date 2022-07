"Südbahnbühne Semmering": Ein Lost Place wird zum Kulturort

Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmansthal, Gustav Mahler, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Alma Mahler-Werfel ... Alle waren sie da – am Tummelplatz mondäner Gäste und hielten sich in den luxuriösen Räumen auf mit Logenblick in die dramatische Landschaft der Berge. Vor allem: Die Schönheit der Natur war so selbstverständlich, dass sie nicht weiter störte. Schnitzler, Adolf Loos oder Hermann Bahr waren deshalb so gern auf dem Semmering, weil sie dort in wohliger Behaglichkeit ihr gewohntes Leben weiterführen konnten. Mit Freunden und Bekannten plaudern wie im Kaffeehaus. So berichtet Schnitzler in seinen Tagebüchern von vielen Semmeringfahrten, aber kaum von Naturbeobachtungen, dafür von Treffen mit Schauspielern, Verhandlungen mit Verlegern, Billard mit Jakob Wassermann oder Poker mit Felix Salten. Für die Großstadtgesellschaft war der Semmering quasi Wien. Nur grüner.

Im Südbahnhotel spielt der erste Akt in Schnitzlers Drama „Der Weg ins Freie“. Auch den Portier Rosenstock in der Tragikomödie „Das weite Land“ gab es wirklich. Er hieß Karl Rosenbaum und nannte sich später aus nahe liegenden Gründen Karl Rostler. Schnitzler, Stammgast im Südbahnhotel, war zwischen 1909 und 1912 zwölf Mal auf dem Semmering und widmete Rosenbaum ein Exemplar der Erstausgabe von „Das weite Land“ mit den Worten: „Dem charmantesten, mir persönlichsten aller Portiere.“

Der berichtete 20 Jahre nach der Premiere des Stückes, „Das weite Land“ sei im Südbahnhotel entstanden. Er könnte „ohne Weiteres“ die Namen aller Figuren im Stück „aus unserem Fremdenbuch heraussuchen“, unterließ es aber als professionell diskreter Hotelportier.