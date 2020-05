Suche nach dem inneren Schockrocker

Im Dunklen verirrt man sich leicht. Wer sollte das besser wissen als Düsterrocker Marilyn Manson. Tiefschwarz ist es in dessen Kunstpopwelt, die voll ist mit ganz bösen Gedanken, extraschlimmen Ideen und superfiesen Schrei- und Flüsterstimmen. Mit Letzterer beschreibt Manson Zerrspiegelbilder unterschwelliger Gewalt, fanatische Religion, untergegangene Popkulturen und die wirklich heiklen Phasen der Geschichte. Einst trug er dabei Micky-Maus-Ohren.

Zuletzt war es bei Manson aber eher finster als dunkel: Oft lagen in seinem ganz eigenen Kosmos unheiliger Ernst und unfreiwillige Selbst­parodie so eng beieinander, dass sie kaum noch zu unterscheiden waren. Manson wurde zum Hauptdarsteller im eigenen Schockrocker-Musical, das recht hilflos versuchte, sich selbst ernst zu nehmen. Die Karriere hatte schon bessere Tage gesehen, musste er sich letztlich auch selbst eingestehen. Das Plattenlabel war schuld, sagte Manson im Metal Hammer-Interview, und da kann auch ein harter Düsterkerl ein wenig übersensibel wirken. Was schade ist. Denn Marilyn Manson in Hochform ist Pop von seiner stärksten Seite: Künstlich, kraftvoll, kontroversiell, ein wüst durchgestylter Gegenentwurf zur Berieselungskultur. Damit kann man die Eltern noch erschrecken! „Fuck safe sex“, sagt Manson schon mal. Böse! Und bei „Fuck breakfast“, pfeif aufs Frühstück, war die ganze Kindererziehung umsonst.