Suche: Hat jemand etwas von Anna gehört?

Jetzt müssen wir uns aber sehr beeilen. Denn das Herz des Buches "Der Hase mit den Bernsteinaugen", in England voriges Jahr der Überraschungsbestseller, ist Anna. Das unbekannte Wiener Dienstmädchen Anna. Und zu Anna kommen wir auf jenem Weg, den der Autor, der in London lebende Keramikkünstler Edmund de Waal, beschritten hat.



Bei ihm dauerte das Jahre. Er ist mit den Ephrussis verwandt. Und erbte 264 japanische Miniaturschnitzereien aus Elfenbein und Holz. Sogenannte Netsuke, nur zwei Zentimeter groß. Hase, Tiger, Ratten, nackte Frau mit Oktopus ... Heute sind sie Millionen wert.



De Waal schrieb keine platte Familiengeschichte. Er musste nach allem greifen, um zu begreifen. Und wenn es nur Türschnallen waren, zunächst in Paris. Bei Charles begann es.

Er hatte die Netsuke von einem Händler gekauft, bestimmt teuer, obwohl sie wahrscheinlich verarmten Japanern billigst abgenommen wurden. Bei ihm standen die Figuren in einer mannshohen schwarzen Vitrine mit Spiegel. De Waal weiß fast alles. Er kennt sogar die Namen der Kutschpferde, die im Hof des Wiener Palais Ephrussi standen.

In dieses von Hansen gebaute Monstrum auf der Ringstraße beim Schottentor, wo heute Big Macs verschlungen werden, wanderten die Netsuke 1899.

Charles' Hochzeitsgeschenk für seinen von Büchern besessenen Cousin Viktor Ephrussi, als dieser Baronesse Emmy in der Synagoge heiratete.