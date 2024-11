Stück nicht fertig, Dirigent simuliert seinen Tod: Ensemble Kontrapunkte feierte 50er

Als der Gründer Peter Keuschnig 80 wurde, übergab er die Leitung an Gottfried Rabl. Der erwies sich beim Jubiläumskonzert nicht nur als vorzüglicher Interpret zeitgenössischer Musik, sondern auch als Darsteller, der vor nichts zurückschreckt. Weil es in der Partitur so vorgesehen ist, stotterte er mit der Überzeugungskraft eines Schauspielers in der fein ziselierten Arbeit der slowenischen Komponistin.

Mit „Troglodyte Angels Clank By“, für das sich Clara Iannotta von der irischen Dichterin Dorothy Molloy inspirieren ließ, führt er in eine musikalische Klangeishöhle. Sämtliche Instrumente erklingen dabei mit elektronischer Verstärkung. Diese regulierte die Schöpferin, der im Musikverein in dieser Spielzeit ein Schwerpunkt gewidmet ist. Manche Passagen klangen wie geschüttelte Eiswürfel, changierten mit eindrücklichen Klangbögen, einer verstörend schönen Weise einer Geige oder immer wieder sich aufbäumenden Flageolettönen.