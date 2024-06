Netrebko und Co pfeifen auch bei den höchsten Tönen nicht wie Mäuse

"Wenn wir reden, vibrieren die Stimmlippen im Kehlkopf mit einer Frequenz von ungefähr 100- bis 200-mal pro Sekunde. Beim Pfeifen würde im Gegensatz dazu nur die Luft in Schwingung versetzt werden", erklärte Herbst, der auch Seniorautor der Studie ist. Historisch gab es laut dem Forschenden Grund zur Annahme, dass etwa die extrem hohen Tonlagen der Königin der Nacht in Mozarts "Zauberflöte" ohne eine Bewegung der Stimmlippen erzeugt werden - zumal andere Säugetiere wie Ratten und Mäuse anhand von Ultraschallstimmerzeugung in einem für den Menschen nicht hörbaren Bereich pfeifen können.

Um das Phänomen zu untersuchen, machte das internationale Forscherteam um Herbst Videoaufnahmen vom Kehlkopf neun professioneller Opernsängerinnen mit einer Bildwiederholrate von 20.000 Bildern pro Sekunde. Die Sängerinnen haben dabei eine Tonfolge bis zum dreigestrichenen G gesungen, also einen Ganzton höher als den höchsten Ton der Königin der Nacht. Das Ergebnis: Die hohe Stimme beruht auf demselben Prinzip wie das Sprechen oder der Gesang tieferer Töne. Das heißt, dass die Stimmlippen im Kehlkopf exakt mit der Frequenz des erzeugten Tones, je nach gesungener Tonhöhe 1.000- bis 1.600-mal pro Sekunde, vibrieren und kollidieren.