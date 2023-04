Studie: Globaler Kunstmarkt über vor-pandemischem Niveau

Sie ist eine Orientierungsgröße, auch wenn die Kritik an der Datenbasis der Studie, die alljährlich von der Ökonomin Clare McAndrew im Auftrag der Kunstmesse Art Basel und der Bank UBS herausgegeben wird, nicht verstummt: Denn während die Umsätze von Auktionshäusern klar nachzuvollziehen sind, beruhen die Werte aus dem Kunsthandel auf freiwilligen Angaben von Händlern und werden nur als Schätzungen hochgerechnet. Wenn der jüngste, am Dienstag veröffentlichte Report nun sagt, dass der Gesamtumsatz am Kunstmarkt mit 67,8 Milliarden US-$ über jenem des Prä-Pandemiejahres 2019 liegt, werden die Umsätze von damals (65,4 Milliarden US-$) direkt mit denen von 2022 verglichen, ohne etwa die Inflation in Betracht zu ziehen.

Die Botschaft ist: Der Kunstmarkt ist resilient, auch in schwierigen Zeiten wird weiterhin Kunsdt gekauft. Wobei die Erholung 2022 weniger ausgeprägt verlief als nach dem Einbruch von 2020 auf 2021 - gerade 3 % Umsatzzuwachs misst die Studie seit dem Vorjahr.

Innerhalb der Märkte gebe es starke Abstufungen, schreiben die Autoren. So habe der US-Markt einen besonders starken Aufschwung erlebt (8%) und befinde sich mit einem Umsatz von 30,8 Milliarden US-$ auf seinem bislang höchsten Niveau überhaupt. In Großbritannien betrug der Zuwachs 5%, während die Umsätze in Hongkong und China um 14% zurückgingen. Die Zahl der Milliardäre sei von 2021 auf 2022 leicht rückläufig gewesen - von 2.657 auf 2.487.